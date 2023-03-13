Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Baijiahao: США переполошились, узнав, что в Китай прибыл человек Путина
Росавиация: иностранные авиакомпании резко сократили число полётов через воздушное пространство РФ
Монахи Киево-Печёрской лавры отказались покидать свою обитель по приказу Киева
2021-2023 Ram 1500 отзывают из-за проблемы с камерой заднего вида (снова)
Jeep привезет концепт, похожий на пикап, на Пасхальное сафари
Богомаз рассказал об обстреле двух сёл в Брянской области со стороны ВСУ
Мастер техцентра: двигатель малого объёма не приспособлен к весу автомобиля
Tesla Model 3 была разблокирована и управлялась не своим владельцем
Румынский эксперт Василеску заявил, что РФ может воспользоваться уязвимостью ВСУ в Бахмуте

VW построит в Канаде первый в Северной Америке завод по производству батарей для электромобилей

2:47
Авто

ВОЛЬФСБУРГ, Германия — Volkswagen заявил в понедельник, что построит свой первый североамериканский завод по производству аккумуляторных батарей в Канаде, предоставляя своим автомобилям доступ к канадским и американским субсидиям, поскольку он работает над локализацией своей производственной цепочки электромобилей в регионе.

VW построит в Канаде первый в Северной Америке завод по производству батарей для электромобилей

В декабре Volkswagen подтвердил, что ищет площадки для строительства завода в Канаде после того, как за полгода до этого подписал с этой страной меморандум о взаимопонимании, чтобы обеспечить доступ к ключевому сырью для батарей.

Канада, которая является родиной крупного горнодобывающего сектора по добыче минералов, включая литий, никель и кобальт, пытается привлечь компании, участвующие во всех звеньях цепочки поставок электромобилей, с помощью многомиллиардного фонда зеленых технологий, чтобы обеспечить будущее своего производственного центра в Онтарио, поскольку мир стремится сократить выбросы углекислого газа.

Автомобили с батареями этого завода также будут претендовать на субсидии в размере тысяч долларов в соответствии с Законом США о снижении инфляции, выделяемые автомобилям с батареей, изготовленной с минимальной долей критических минералов, добытых или переработанных в США или стране с американским соглашением о свободной торговле, или переработанных в Северной Америке.

Казначейство США должно обнародовать подробности этого руководства в марте.

В заявлении VW в понедельник не был указан размер инвестиций или мощность нового завода, но член совета директоров Томас Шмаль заявил в августе, что компания планирует 20 гигаватт-часов мощности на своем первом североамериканском объекте.

Volkswagen уже давно заявил, что работает над созданием региональных цепочек поставок в Европе, Северной Америке и Китае для производства EV в свете высоких транспортных и логистических расходов, рисков цепочки поставок и геополитической напряженности.

На прошлой неделе компания объявила, что ее бренд Scout построит вблизи Колумбии, штат Южная Каролина, завод по производству грузовиков и внедорожников стоимостью 2 миллиарда долларов, производство которых начнется в 2026 году.

IRA дал компании стимул для принятия приоритетных решений по инвестициям в Северной Америке, заявила компания на прошлой неделе, добавив, что планы по строительству аккумуляторных заводов в Европе все еще в силе, но что компания подождет, чтобы увидеть, подстегнет ли IRA Европу предложить лучшие стимулы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве

США намерены регулировать климат на планете.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
Марочко: в Артёмовске российские подразделения заняли выгодные позиции в промзоне
Украинские боевики захватили российского военного в плен
США нанесли "ядерный удар" по Петербургу в ответ на удар "Кинжалами" по их персоналу на Украине
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Русский снайпер прямым попаданием в голову уничтожил спецназовца ВСУ
Польша готовится к прямому столкновению с Россией — Басурин
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Последние материалы
Богомаз рассказал об обстреле двух сёл в Брянской области со стороны ВСУ
Мастер техцентра: двигатель малого объёма не приспособлен к весу автомобиля
Tesla Model 3 была разблокирована и управлялась не своим владельцем
Правление Иоанна Безземельного
VW построит в Канаде первый в Северной Америке завод по производству батарей для электромобилей
Румынский эксперт Василеску заявил, что РФ может воспользоваться уязвимостью ВСУ в Бахмуте
Ветераны Южной Осетии и Абхазии призвали Грузию не проливать кровь
Кнутов: манёвр бомбардировщика ВВС США вблизи Санкт-Петербурга мог привести к ядерному конфликту
Потомки пришельцев и неандертальцев: люди не похожи на остальных животных Земли
Марочко: ВСУ планируют нанести удар в районе Часова Яра под Артёмовском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников