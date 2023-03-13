VW построит в Канаде первый в Северной Америке завод по производству батарей для электромобилей

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ВОЛЬФСБУРГ, Германия — Volkswagen заявил в понедельник, что построит свой первый североамериканский завод по производству аккумуляторных батарей в Канаде, предоставляя своим автомобилям доступ к канадским и американским субсидиям, поскольку он работает над локализацией своей производственной цепочки электромобилей в регионе.

В декабре Volkswagen подтвердил, что ищет площадки для строительства завода в Канаде после того, как за полгода до этого подписал с этой страной меморандум о взаимопонимании, чтобы обеспечить доступ к ключевому сырью для батарей.

Канада, которая является родиной крупного горнодобывающего сектора по добыче минералов, включая литий, никель и кобальт, пытается привлечь компании, участвующие во всех звеньях цепочки поставок электромобилей, с помощью многомиллиардного фонда зеленых технологий, чтобы обеспечить будущее своего производственного центра в Онтарио, поскольку мир стремится сократить выбросы углекислого газа.

Автомобили с батареями этого завода также будут претендовать на субсидии в размере тысяч долларов в соответствии с Законом США о снижении инфляции, выделяемые автомобилям с батареей, изготовленной с минимальной долей критических минералов, добытых или переработанных в США или стране с американским соглашением о свободной торговле, или переработанных в Северной Америке.

Казначейство США должно обнародовать подробности этого руководства в марте.

В заявлении VW в понедельник не был указан размер инвестиций или мощность нового завода, но член совета директоров Томас Шмаль заявил в августе, что компания планирует 20 гигаватт-часов мощности на своем первом североамериканском объекте.

Volkswagen уже давно заявил, что работает над созданием региональных цепочек поставок в Европе, Северной Америке и Китае для производства EV в свете высоких транспортных и логистических расходов, рисков цепочки поставок и геополитической напряженности.

На прошлой неделе компания объявила, что ее бренд Scout построит вблизи Колумбии, штат Южная Каролина, завод по производству грузовиков и внедорожников стоимостью 2 миллиарда долларов, производство которых начнется в 2026 году.

IRA дал компании стимул для принятия приоритетных решений по инвестициям в Северной Америке, заявила компания на прошлой неделе, добавив, что планы по строительству аккумуляторных заводов в Европе все еще в силе, но что компания подождет, чтобы увидеть, подстегнет ли IRA Европу предложить лучшие стимулы.

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