Упор – на навыки: в России изменятся экзамены на водительские права

Главным этапом экзамена на получение водительского удостоверения станет "город" — инспектор будет оценивать полученные будущим водителем навыки вождения в реальной обстановке — на перекрёстках, автострадах, парковках и развязках.
Об этом рассказал Михаил Черников, руководитель ГИБДД России:
"Во время экзамена будущий водитель должен продемонстрировать глубину не только теоретических, но и практических знаний. Задача инспектора - понять, насколько безопасен данный водитель в условиях реального движения. Для этого разработана расширенная линейка упражнений".
Напомним, что правительством страны утверждён порядок прохождения практической части "водительского" экзамена:
Вступление в силу новых правил экзамена в ГИБДД планируется на 1 апреля 2021 года.
Напомним, что сейчас активно обсуждается инициатива депутата ГД, предложившего разрешить будущим водителям экономить на инструкторе:
Депутат Лысаков: а так ли уж сильно нужен инструктор будущему водителю?
Учить вождению должны инструкторы автошколы. И точка - эксперт
В России автомобили изнашиваются значительно быстрее, чем в странах Европы или США.