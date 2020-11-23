Упор – на навыки: в России изменятся экзамены на водительские права

Главным этапом экзамена на получение водительского удостоверения станет "город" — инспектор будет оценивать полученные будущим водителем навыки вождения в реальной обстановке — на перекрёстках, автострадах, парковках и развязках.

Об этом рассказал Михаил Черников, руководитель ГИБДД России:

"Во время экзамена будущий водитель должен продемонстрировать глубину не только теоретических, но и практических знаний. Задача инспектора - понять, насколько безопасен данный водитель в условиях реального движения. Для этого разработана расширенная линейка упражнений".

Напомним, что правительством страны утверждён порядок прохождения практической части "водительского" экзамена:

он больше не будет разделяться на "площадку" и "город",

водителям-ученикам разрешат выезжать на улицы,

Вступление в силу новых правил экзамена в ГИБДД планируется на 1 апреля 2021 года.

Напомним, что сейчас активно обсуждается инициатива депутата ГД, предложившего разрешить будущим водителям экономить на инструкторе:

Депутат Лысаков: а так ли уж сильно нужен инструктор будущему водителю?

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