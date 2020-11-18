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Эксперт: учить вождению должны инструкторы автошколы. И точка.

Вчера депутат Госдумы Вячеслав Лысаков заявил о намерении подготовить законопроект, разрешающий будущим претендентам на получение водительских прав обходиться без помощи профессиональных инструкторов по вождению.

Эксперт: учить вождению должны инструкторы автошколы. И точка.

Комментируя эту инициативу для "Правды.Ру" Богдан Коношенко, председатель Комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок заметил, что важно создать условия, при которых человек даже без специального инструктора учится где-то навыки вождения получать. Но — не в ущерб качеству подготовки. А это - увы - невозможно.

— Ответ на этот вопрос очень простой: есть экзамен ГИБДД, который человек либо может сдать, либо не может сдать. А каким способом он получил этот навык, это, в конечном счете, его дело. Главное, чтобы это происходило на законных основаниях. Правда, я слабо могу себе представить.

К меня, например, когда я учился на автомобиле ездить, инструктор был. И спецплощадка, где мы занимались тоже. У инструктора были вторые педали, которые, если я бы совершил какую-то ошибку, не позволили бы мне попасть в какую-то тяжелую ситуацию. Так же, когда учился ездить по городу, стояла специальная буква "У" на автомобиле, и мы ездили с ним вместе.

А как иначе-то в городских условиях? Хотя, если человек живет в сельской местности, наверное, он может найти какое-то место, где не будет никому мешать. И доверить только свою опытному водителю, который сможет научить и всё показать.

Насколько это целесообразно — трудно сказать.

Главный входящим и исходящим принципом в этом вопросе является то, сможет ли будущий водитель после такой "учёбы" сдать экзамены в ГИБДД или не сможет.

Если он сможет сдать экзамены в ГИБДД, то каким образом он приобрел эти навыки, наверное, вторично.

— Я просто представила, что человек, которого так учат вождению, едет, например, по Москве…

— Я слабо могу себе представить ситуацию, когда один, который имеет всего 2 года опыта вождения, начинает учить другого водить в городских условиях. Тем более, что даже к специально обустроенной площадке у него доступа не будет…

Да и никто никогда не разрешит человеку без прав рассекать по городу на машине. Он же — потенциальная опасность для всех участников движения.

Я думаю, что инициатива, о которой мы говорим, инициативой и должна остаться. С инструктором учиться вождению всё же будет надежнее. И правильнее.

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