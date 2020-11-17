Депутат Лысаков: а так ли уж сильно нужен инструктор будущему водителю?

Для того, чтобы научиться водить машину не обязательно посещать занятия с инструктором. Получить и "отшлифовать" навыки вождения вполне можно с помощью любого человека, имеющего длительный (более 2 лет) безаварийный водительский стаж.

Так считает Вячеслав Лысаков, член думского комитета по государственному строительству и законодательству.

В ближайшее время Лысаков намерен облечь эту мысль в форму законодательной инициативы и направить её на рассмотрение в правительство.

"Самоподготовка финансово выгоднее для курсантов. Это психологически комфортнее и просто удобнее: можно просто выехать с отцом или братом, когда у тебя появилось свободное время, и нарабатывать навыки", — сказал депутат в интервью "Парламентской газете".

Он пояснил, что в своём законопроекте намерен прописать ряд ограничений для водителей при самоподготовке. Например:

запрет на езду ночью,

ограничение скоростного режима,

присутствие во время занятий в машине "посторонних" людей.

Напомним, что подобную "самоподготовку" по вождению в России запретили с 2013 года. И сейчас тот, кто доверит руль человеку без водительских прав, грозит штраф в 30 тысяч рублей.

К слову, на днях МВД выступило с инициативой разрешить управлять автомобилем с 17 лет.

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