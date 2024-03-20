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Актёр, сыгравший Кощея в "Слове пацана", устроил дебош в новосибирском ресторане и покусал официантку

"Абзац": звезда "Слова пацана" Кологривый укусил официантку за отказ в интиме

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Происшествия

Актёр Никита Кологривый стал участником дебоша в одном из новосибирских ресторанов. Об этом сообщает "Абзац".

"Абзац": звезда "Слова пацана" Кологривый укусил официантку за отказ в интиме
Фото: teatrgogolya.ru by Театр имени Гоголя is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как пишет издание, всё произошло в ночь на 19 марта. Якобы Кологривый сильно напился, побил двух парней и приставал к официантке. Утверждается, что артист лёг на колени к сотруднице ресторана и стал намекать на продолжение вечера в интимной обстановке, но когда девушка отказала, Кологривый укусил её за ногу.

На опубликованных изданием кадрах видно, как человек, похожий на звезду сериала "Слово пацана", действительно дерётся с мужчинами, выбивает из рук сидящей за столиком девушки смартфон, а потом расхаживает по ресторану с голым торсом.

Насколько известно, в деле сейчас разбирается полиция, а сам Никита Кологривый пока не принёс извинений за своё поведение и никак публично не прокомментировал происшествие.

Напомним, ранее мать актёра Леона Кемстача рассказала, как её сыну вредит популярность. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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