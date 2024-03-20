Актёр, сыгравший Кощея в "Слове пацана", устроил дебош в новосибирском ресторане и покусал официантку

Актёр Никита Кологривый стал участником дебоша в одном из новосибирских ресторанов. Об этом сообщает "Абзац".
Как пишет издание, всё произошло в ночь на 19 марта. Якобы Кологривый сильно напился, побил двух парней и приставал к официантке. Утверждается, что артист лёг на колени к сотруднице ресторана и стал намекать на продолжение вечера в интимной обстановке, но когда девушка отказала, Кологривый укусил её за ногу.
На опубликованных изданием кадрах видно, как человек, похожий на звезду сериала "Слово пацана", действительно дерётся с мужчинами, выбивает из рук сидящей за столиком девушки смартфон, а потом расхаживает по ресторану с голым торсом.
Насколько известно, в деле сейчас разбирается полиция, а сам Никита Кологривый пока не принёс извинений за своё поведение и никак публично не прокомментировал происшествие.
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