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Мать Леона Кемстача рассказала о вреде популярности для сына

Мать Леона Кемстача из "Слова пацана" провела разговор о настойчивых поклонниках

1:00
Шоу-бизнес

Мать 15-летнего актера Леона Кемстача, прославившегося ролью в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", Лаура Кемстач заявила о назойливости поклонников сына.

Мать Леона Кемстача из "Слова пацана" провела разговор о настойчивых поклонниках
Фото: youtube.com by канал вМесте is licensed under public domain

Она поделилась, что ее сыну-подростку тяжело от такого пристального внимания, еще тяжелее от свалившейся ответственности. У нее же слова ребенка вызывают слезы.

"Он даже сейчас говорит: "Я как будто лишился детства", — призналась Кемстач в передаче Лолы Шурыгиной.

Женщина не понимает, зачем поклонники артиста снимают его тайком и без спроса и выкладывают в Сеть. Так, 15-летний мальчик хочет иногда просто пойти с друзьями гулять и подурачиться, но теперь он всегда под прицелом чужих камер.

Сам Леон отметил, что повзрослел после участия в съемках картины, он стал более ответственным и понимает, с какими людьми стоит общаться, а с какими нет.

Ранее певица Виктория Дайнеко показала фото с возлюбленным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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