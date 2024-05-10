Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим смузи для укрепления иммунитета из винограда, шпината и яблок
Как пережить полёт с шумным ребёнком: простые шаги
Певица Глюкоза показала свою бабушку
Автоэксперт Зиновьев назвал семь признаков плохого бензина
Наталья Данилова переживала горе, снимаясь в "Место встречи изменить нельзя"
Всё об укоренении гортензии
Banki.ru показали на примере, как страховка жизни позволяет снизить ставку по ипотеке
Врач Андрян: солнечный загар ускоряет процесс старения кожи
Плиометрические упражнения для верхней части тела для начинающих
Включите в свой рацион 5 продуктов, которые стимулируют обмен веществ и помогают сбросить вес

Ускорение обмена веществ: пять продуктов для здорового похудения

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Оптимизация метаболизма и похудение без вреда для здоровья — это цели, которые многие преследуют. Различные продукты питания могут помочь не только скорректировать рацион и избавиться от лишних килограммов, но и значительно ускорить обмен веществ, облегчая процесс снижения веса. Денис Скворцов, основатель бренда CROSSMAX и спортсмен, предлагает включить в свой рацион следующие продукты для улучшения метаболизма:

Ускорение обмена веществ: пять продуктов для здорового похудения
Фото: commons.wikimedia.org by Malakwal City is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Зеленые овощи:

Зеленые овощи, богатые растительной клетчаткой, играют ключевую роль в ускорении всасывания полезных веществ и улучшении доставки питательных веществ в кровь. Брокколи, шпинат, сельдерей, зеленый лук, петрушка и укроп являются идеальным выбором для поддержки здорового обмена веществ.

Красный перец:

Красный болгарский перец богат витамином C и антиоксидантами, помогающими бороться со свободными радикалами и предотвращать преждевременное старение. Он также является хорошим источником витамина A, способствующего регенерации кожи.

Свекла:

Свекла помогает улучшить перистальтику кишечника, выработку желудочного сока и вывод токсинов из организма. Ее низкая калорийность делает ее идеальным выбором для поддержания здорового обмена веществ.

Крупы и злаки:

Крупы и злаки, такие как кукурузная каша, перловка, лен и булгур, богаты витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здорового обмена веществ и хорошего самочувствия.

Зеленый чай:

Зеленый чай является мощным антиоксидантом, который помогает предотвратить появление раковых образований и снижает уровень стресса в организме. Он может быть полезен как напиток, так и компонент косметических продуктов для ухода за кожей.

С учетом этих продуктов в рационе можно значительно улучшить метаболизм и сделать процесс похудения более эффективным и безопасным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, Днепре и Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
На будущее: какие сорта огурцов не поздно посадить даже в августе
На будущее: какие сорта огурцов не поздно посадить даже в августе
Последние материалы
Готовим смузи для укрепления иммунитета из винограда, шпината и яблок
Как пережить полёт с шумным ребёнком: простые шаги
Певица Глюкоза показала свою бабушку
Ускорение обмена веществ: пять продуктов для здорового похудения
Автоэксперт Зиновьев назвал семь признаков плохого бензина
Наталья Данилова переживала горе, снимаясь в "Место встречи изменить нельзя"
Всё об укоренении гортензии
Banki.ru показали на примере, как страховка жизни позволяет снизить ставку по ипотеке
Врач Андрян: солнечный загар ускоряет процесс старения кожи
Плиометрические упражнения для верхней части тела для начинающих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников