Эти признаки укажут на некачественный бензин

Современные двигатели и топливные системы очень чувствительны к качеству бензина. От низкокачественного топлива быстро накапливается нагар и происходит закоксовывание, что может привести к выходу двигателя из строя. Эксперт издания "За рулем", Сергей Зиновьев, перечислил признаки плохого бензина и объяснил, почему он становится некачественным.
Сергей Зиновьев отмечает, что часто плохое качество топлива связано с накоплением отложений в резервуарах. Такой бензин попадает в баки автомобилей во время зачерпывания остатков или сразу после добавления новой партии топлива, когда муть поднимается со дна. Водители с опытом советуют избегать заправок в такие моменты.
Стандарты требуют проведения плановой очистки резервуаров на заправках каждые два года. Допускается наличие донных осадков, механических примесей и ржавчины в пределах 0,1% от объема. Важно, сколько именно грязи содержится в резервуарах, подчеркивает эксперт.
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