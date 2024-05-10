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Эти признаки укажут на некачественный бензин

Автоэксперт Зиновьев назвал семь признаков плохого бензина

1:28
Авто

Современные двигатели и топливные системы очень чувствительны к качеству бензина. От низкокачественного топлива быстро накапливается нагар и происходит закоксовывание, что может привести к выходу двигателя из строя. Эксперт издания "За рулем", Сергей Зиновьев, перечислил признаки плохого бензина и объяснил, почему он становится некачественным.

Автоэксперт Зиновьев назвал семь признаков плохого бензина
Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Сергей Зиновьев отмечает, что часто плохое качество топлива связано с накоплением отложений в резервуарах. Такой бензин попадает в баки автомобилей во время зачерпывания остатков или сразу после добавления новой партии топлива, когда муть поднимается со дна. Водители с опытом советуют избегать заправок в такие моменты.

Стандарты требуют проведения плановой очистки резервуаров на заправках каждые два года. Допускается наличие донных осадков, механических примесей и ржавчины в пределах 0,1% от объема. Важно, сколько именно грязи содержится в резервуарах, подчеркивает эксперт.

  • 7 признаков некачественного топлива:
  1. Затрудненный запуск двигателя после заправки;
  2. Нестабильные обороты на холостом ходу;
  3. Снижение тяги и ухудшение динамики двигателя;
  4. Рывки и дерганья при движении;
  5. Повышенный шум и детонация двигателя;
  6. Потемнение выхлопных газов;
  7. Увеличение расхода топлива.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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