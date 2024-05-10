Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Готовим смузи для укрепления иммунитета из винограда, шпината и яблок
Как пережить полёт с шумным ребёнком: простые шаги
Певица Глюкоза показала свою бабушку
Ускорение обмена веществ: пять продуктов для здорового похудения
Автоэксперт Зиновьев назвал семь признаков плохого бензина
Наталья Данилова переживала горе, снимаясь в "Место встречи изменить нельзя"
Всё об укоренении гортензии
Врач Андрян: солнечный загар ускоряет процесс старения кожи
Плиометрические упражнения для верхней части тела для начинающих
Личная история: как москвичка страхует жизнь для ипотеки и экономит на процентах 2 млн рублей

Banki.ru показали на примере, как страховка жизни позволяет снизить ставку по ипотеке

3:59
Страхование

Страхование жизни и здоровья при ипотеке не является обязательным, но банк часто снижает ставку на 1% при оформлении такого полиса. Даже небольшое снижение ставки в конечном итоге может принести существенную экономию. Banki.ru на основе личной истории заёмщицы из Москвы рассказали, как можно сэкономить на страховке более 2 миллионов рублей.

Banki.ru показали на примере, как страховка жизни позволяет снизить ставку по ипотеке
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Кейс Марии Н. из Москвы

Мария Н. оформила ипотеку в 2019 году. Квартира стоила 7 млн рублей, женщина внесла первоначальный взнос в 700 тыс. рублей и взяла кредит на 20 лет. Изначальная сумма кредита составляла 6,3 млн рублей, ежемесячный платеж — 62 726 рублей, а переплата — 8 558 366 рублей.

Банк предложил снизить ставку на 1% при оформлении полиса страхования жизни и здоровья. В 34 года Мария заплатила за годовой полис 5 500 рублей. После снижения ставки на 1% ее ежемесячный платеж уменьшился до 58 482 рублей, что дало ежемесячную экономию в 4 244 рубля и годовую экономию в 50 928 рублей. Чистая экономия с учетом стоимости страхования жизни составила 45 428 рублей. Общая сумма переплаты за весь период кредита снизилась до 7 538 699 рублей, что на 1 019 667 рублей меньше.

Ежегодное досрочное погашение

Мария решила ежегодно использовать сэкономленные 45 тысяч рублей на частичное досрочное погашение ипотеки. Эти средства она направляла на погашение основного долга, сохраняя при этом прежние ежемесячные платежи, но сокращая срок выплаты кредита.

Благодаря ежегодному частичному погашению кредита в размере 45 тысяч рублей, Мария сократит срок кредита на 2 года и 10 месяцев. Сумма переплаты также уменьшится до 6 314 216 рублей, что означает дополнительную экономию в 1 224 483 рубля.

Возраст и стоимость полиса

Стоимость страхования жизни будет увеличиваться с возрастом, но сумма долга по кредиту также будет уменьшаться, что снизит стоимость полиса.

Так, например, при оформлении финального полиса за 10 месяцев до полного погашения кредита Марии будет 51 год, а остаток по кредиту составит 551 тысячу рублей. Стоимость полиса в этом случае составит чуть более 2 тысяч рублей.

Итоговая экономия

Таким образом, за счет снижения процентной ставки на 1% и ежегодного частичного досрочного погашения Мария сократит срок выплаты кредита с 20 лет до 17 лет и 3 месяцев, а переплата снизится на 2 244 150 рублей.

«Страхование жизни для ипотеки — это необязательный продукт, но он даёт заемщику множество преимуществ. Во-первых, снижает ставку по кредиту, позволяя существенно сэкономить, как показано в примере. Во-вторых, это финансовая защита заемщика и его семьи: при наступлении страхового случая страховщик погасит остаток долга перед банком», — комментирует эксперт-аналитик Банки.ру Илья Чуриков.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок

Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.

Ветеринары рассказали, почему кошка ест траву
Украинцы тайком празднуют священный День Победы
День Победы. Владимир Зеленский оставил Украину без священного праздника
Делимся полезными свойствами лопуха
"И мы этим ублюдкам помогаем?": поляки призывают не поддерживать Украину на "Евровидении"
ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, Днепре и Кривом Роге Дмитрий Плотников Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская
Вот как долго вам нужно ходить каждый день, чтобы похудеть
Установка светодиодных ламп — штраф или лишение прав?
На будущее: какие сорта огурцов не поздно посадить даже в августе
На будущее: какие сорта огурцов не поздно посадить даже в августе
Последние материалы
Готовим смузи для укрепления иммунитета из винограда, шпината и яблок
Как пережить полёт с шумным ребёнком: простые шаги
Певица Глюкоза показала свою бабушку
Ускорение обмена веществ: пять продуктов для здорового похудения
Автоэксперт Зиновьев назвал семь признаков плохого бензина
Наталья Данилова переживала горе, снимаясь в "Место встречи изменить нельзя"
Всё об укоренении гортензии
Banki.ru показали на примере, как страховка жизни позволяет снизить ставку по ипотеке
Врач Андрян: солнечный загар ускоряет процесс старения кожи
Плиометрические упражнения для верхней части тела для начинающих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников