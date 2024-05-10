Личная история: как москвичка страхует жизнь для ипотеки и экономит на процентах 2 млн рублей

Banki.ru показали на примере, как страховка жизни позволяет снизить ставку по ипотеке

3:59 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование жизни и здоровья при ипотеке не является обязательным, но банк часто снижает ставку на 1% при оформлении такого полиса. Даже небольшое снижение ставки в конечном итоге может принести существенную экономию. Banki.ru на основе личной истории заёмщицы из Москвы рассказали, как можно сэкономить на страховке более 2 миллионов рублей.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Кейс Марии Н. из Москвы

Мария Н. оформила ипотеку в 2019 году. Квартира стоила 7 млн рублей, женщина внесла первоначальный взнос в 700 тыс. рублей и взяла кредит на 20 лет. Изначальная сумма кредита составляла 6,3 млн рублей, ежемесячный платеж — 62 726 рублей, а переплата — 8 558 366 рублей.

Банк предложил снизить ставку на 1% при оформлении полиса страхования жизни и здоровья. В 34 года Мария заплатила за годовой полис 5 500 рублей. После снижения ставки на 1% ее ежемесячный платеж уменьшился до 58 482 рублей, что дало ежемесячную экономию в 4 244 рубля и годовую экономию в 50 928 рублей. Чистая экономия с учетом стоимости страхования жизни составила 45 428 рублей. Общая сумма переплаты за весь период кредита снизилась до 7 538 699 рублей, что на 1 019 667 рублей меньше.

Ежегодное досрочное погашение

Мария решила ежегодно использовать сэкономленные 45 тысяч рублей на частичное досрочное погашение ипотеки. Эти средства она направляла на погашение основного долга, сохраняя при этом прежние ежемесячные платежи, но сокращая срок выплаты кредита.

Благодаря ежегодному частичному погашению кредита в размере 45 тысяч рублей, Мария сократит срок кредита на 2 года и 10 месяцев. Сумма переплаты также уменьшится до 6 314 216 рублей, что означает дополнительную экономию в 1 224 483 рубля.

Возраст и стоимость полиса

Стоимость страхования жизни будет увеличиваться с возрастом, но сумма долга по кредиту также будет уменьшаться, что снизит стоимость полиса.

Так, например, при оформлении финального полиса за 10 месяцев до полного погашения кредита Марии будет 51 год, а остаток по кредиту составит 551 тысячу рублей. Стоимость полиса в этом случае составит чуть более 2 тысяч рублей.

Итоговая экономия

Таким образом, за счет снижения процентной ставки на 1% и ежегодного частичного досрочного погашения Мария сократит срок выплаты кредита с 20 лет до 17 лет и 3 месяцев, а переплата снизится на 2 244 150 рублей.