Виктория Дайнеко намекнула на свадьбу с возлюбленным не из мира шоу-бизнеса

Певица Виктория Дайнеко в своем блоге опубликовала фото из виртуального ЗАГСа вместе со своим возлюбленным-геологом. Такой аппарат находится в нескольких торговых центрах столицы.
Дайнеко с иронией отметила, что при "регистрации" брака у нее не спросили документы и фамилию.
"Не спросили, хочет ли невеста взять фамилию мужа после регистрации. Нужно было только ответить на вопросы и поцеловаться", — отшутилась звезда, опубликовав фото с избранником.
Дайнеко не называет имени своего возлюбленного, хотя периодически появляется с ним на публике. Она рассказывала, что они познакомились в соцсетях, и ей пришлось первой проявить инициативу. Своего мужчину артистка считает серьезным и интеллигентным.
Виктория Дайнеко растит дочь от музыканта Дмитрия Клеймена, с которым разошлась в 2017 году.
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