Врач рассказал о вреде солнечных ожогов

Врач-дерматолог и косметолог клиники DEGA Кнара Андрян предупредила, что у тех, кто предпочитает загорать на солнце, признаки старения кожи могут проявиться раньше.
Согласно её высказыванию, ультрафиолетовое излучение воздействует на компонент, известный как эластин, который отвечает за упругость кожи.
"Эластин мы начинаем терять уже в переходном возрасте, то есть с 14-16 лет он начинает потихоньку уходить из нашего организма, и затем мы его теряем по 1% в год. Если человек активно загорает, то эластин будет выводиться быстрее из организма и кожа будет становиться дряблой", — объяснила Кнара Андрян.
Она также отметила, что пигментация кожи может проявиться в пожилом возрасте у людей, которые когда-либо получали солнечные ожоги, особенно в детстве. Исследование учёных из Манчестерского университета в 2024 году показало, что воздействие яркого солнца снижает микробное разнообразие на поверхности кожи, что увеличивает риск возникновения дерматита, экземы и псориаза.
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