Врач рассказал о вреде солнечных ожогов

Врач Андрян: солнечный загар ускоряет процесс старения кожи

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-дерматолог и косметолог клиники DEGA Кнара Андрян предупредила, что у тех, кто предпочитает загорать на солнце, признаки старения кожи могут проявиться раньше.

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Согласно её высказыванию, ультрафиолетовое излучение воздействует на компонент, известный как эластин, который отвечает за упругость кожи.

"Эластин мы начинаем терять уже в переходном возрасте, то есть с 14-16 лет он начинает потихоньку уходить из нашего организма, и затем мы его теряем по 1% в год. Если человек активно загорает, то эластин будет выводиться быстрее из организма и кожа будет становиться дряблой", — объяснила Кнара Андрян.

Она также отметила, что пигментация кожи может проявиться в пожилом возрасте у людей, которые когда-либо получали солнечные ожоги, особенно в детстве. Исследование учёных из Манчестерского университета в 2024 году показало, что воздействие яркого солнца снижает микробное разнообразие на поверхности кожи, что увеличивает риск возникновения дерматита, экземы и псориаза.