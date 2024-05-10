Певица Глюкоза сделала фото со своей бабушкой: сила — в любви к жизни

Певица Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, поделилась трогательным семейным контентом.
Наталья Ионова опубликовала в "Инстаграме"* фото со своей бабушкой в честь Дня Победы.
Певица отметила, что важно передавать память своим детям.
"Моя бабуля часто вспоминает военные годы, каждый раз со слезами на глазах. Пусть в наших сердцах всегда остаются герои, которые победили. Сила в людях, в их стремлении и любви к жизни!" — написала Наталья под снимком.
Ранее певица Глюкоза поздравила дочь Лидию с 17-летием.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.