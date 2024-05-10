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Певица Глюкоза сделала фото со своей бабушкой: сила — в любви к жизни

Певица Глюкоза показала свою бабушку

0:39
Шоу-бизнес

Певица Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, поделилась трогательным семейным контентом.

Певица Глюкоза показала свою бабушку
Фото: https://www.instagram.com/glukozamusic by Инстаграм певицы Глюкозы is licensed under public doman

Наталья Ионова опубликовала в "Инстаграме"* фото со своей бабушкой в честь Дня Победы.

Певица отметила, что важно передавать память своим детям.

"Моя бабуля часто вспоминает военные годы, каждый раз со слезами на глазах. Пусть в наших сердцах всегда остаются герои, которые победили. Сила в людях, в их стремлении и любви к жизни!" — написала Наталья под снимком.

Ранее певица Глюкоза поздравила дочь Лидию с 17-летием.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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