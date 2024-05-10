Как правильно укоренить гортензию в собственном саду

Всё об укоренении гортензии

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Гортензия — это красивое и популярное растение, которое прекрасно украшает сады и парки. Она известна своими крупными и яркими цветами, которые могут быть белыми, розовыми, синими или фиолетовыми. Многие садоводы мечтают о том, чтобы вырастить гортензию в своем саду, но не знают, когда и как правильно укоренить это растение.

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Гортензия предпочитает солнечные или полутенистые места и хорошо растет в плодородной и влажной почве. Чтобы получить красивые и здоровые растения, необходимо правильно укоренить гортензию.

Оптимальное время для укоренения гортензии — это весна или начало лета. В это время растение активно растёт и имеет достаточно сил для создания новых корней. Но если вы хотите укоренить гортензию в другое время года, то это тоже возможно, но потребуется больше усилий и внимания.

Первый шаг в укоренении гортензии — это подготовка почвы. Она должна быть плодородной и влажной, но не застоявшейся. Хорошо подойдет смесь из песка, торфа и перегнойной земли. Также можно добавить немного перлита для улучшения воздухопроницаемости.

Далее необходимо выбрать здоровый и сильный черенок гортензии. Он должен иметь несколько пар листьев и быть длиной около 10 см. Лучше всего выбирать черенки с нижней части растения, так как они более зрелые и легче укореняются.

После выбора черенка, необходимо удалить нижние листья и оставить только верхние 2-3 пары. Затем сделайте надрез на нижнем конце черенка и обработайте его корневым стимулятором. После этого можно посадить черенок в подготовленную почву на глубину около 5 см.

После посадки необходимо обеспечить растению влажность и тепло. Для этого можно использовать пластиковую бутылку, которую нужно надеть на черенок, создавая тем самым парниковый эффект. Также необходимо регулярно поливать почву и следить за тем, чтобы она не пересыхала.