Упражнения по плиометрике, которые помогут начинающим спортсменам эффективно прокачать верхнюю часть тела

Плиометрические упражнения для верхней части тела для начинающих

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Взрывная сила — ключ к успеху во многих видах спорта. От футбола и баскетбола до бейсбола и хоккея спортсмены, способные генерировать больше энергии, имеют явное преимущество перед своими соперниками. Взрывная сила полезна не только спортсменам. Плиометрические упражнения могут принести пользу любому, кто хочет улучшить свои результаты в тренажерном зале или в повседневной жизни. И хотя плиометрические тренировки традиционно ассоциируются с упражнениями для нижней части тела, такими как приседания и прыжки в боксе, на самом деле существует ряд плиометрических упражнений для верхней части тела, которые могут помочь вам развить больше силы и взрывчатости.

Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis is licensed under public domain

Бросок с колена над головой.

Примите положение на коленях, спина прямая, ноги на ширине бедер, колени согнуты под углом 90 градусов.

Держите медицинский мяч обеими руками над головой.

Продолжая тренировать мышцы кора, ударяйте мячом перед собой так сильно, как только можете.

Поймайте мяч и повторите.

Проход на коленях к груди.

Примите положение на коленях, спина прямая, ноги на ширине бедер, колени согнуты под углом 90 градусов.

Держите медицинский мяч обеими руками на уровне груди.

Не забывая задействовать ядро, со взрывом бросайте мяч прямо перед собой.

Поймайте мяч и повторите.

Боковой бросок с полуприседом.

У стены, повернувшись боком, встаньте в полуприсед, спина прямая, ноги на ширине бедер.

Одно колено должно быть согнуто под углом 90 градусов и поставлено на землю. Другую ногу следует расположить перед собой, согнув колено под углом 90 градусов.

Держите медицинский мяч обеими руками на уровне груди.

Продолжая тренировать мышцы пресса, слегка отведите туловище от стены, затем повернитесь и со взрывом бросьте мяч вбок о стену.

Как только мяч ударится о стенку, поймайте его и повторите. Обязательно поймайте мяч обеими руками. Выполните указанное количество повторений, затем поменяйтесь сторонами и повторите.

Боевые волны со скакалкой.

Встаньте, ноги на ширине бедер, и держите по концу скакалки в каждой руке.

Продолжая тренировать мышцы пресса, поднимите руки так, чтобы они были параллельны земле.

Отсюда быстро двигайте руками вверх и вниз, создавая волны в канате.

Продолжайте в течение указанного промежутка времени.

Плиометрические отжимания на коленях.

Встаньте на колени и положите руки на землю на расстоянии чуть шире ширины плеч.

Продолжая задействовать мышцы пресса, опускайте туловище, пока грудь почти не коснется земли, затем резко отжимайтесь, отрывая руки от земли.

Достигнув вершины отжимания, хлопните в ладоши, прежде чем опустить их обратно на землю.

Опустите тело обратно в исходное положение и повторите.