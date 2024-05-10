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Упражнения по плиометрике, которые помогут начинающим спортсменам эффективно прокачать верхнюю часть тела

Плиометрические упражнения для верхней части тела для начинающих

3:12
Спорт

Взрывная сила — ключ к успеху во многих видах спорта. От футбола и баскетбола до бейсбола и хоккея спортсмены, способные генерировать больше энергии, имеют явное преимущество перед своими соперниками. Взрывная сила полезна не только спортсменам. Плиометрические упражнения могут принести пользу любому, кто хочет улучшить свои результаты в тренажерном зале или в повседневной жизни. И хотя плиометрические тренировки традиционно ассоциируются с упражнениями для нижней части тела, такими как приседания и прыжки в боксе, на самом деле существует ряд плиометрических упражнений для верхней части тела, которые могут помочь вам развить больше силы и взрывчатости.

Плиометрические упражнения для верхней части тела для начинающих
Фото: dvidshub.net by Cpl. Octavia Davis is licensed under public domain

Бросок с колена над головой.

  • Примите положение на коленях, спина прямая, ноги на ширине бедер, колени согнуты под углом 90 градусов.
  • Держите медицинский мяч обеими руками над головой.
  • Продолжая тренировать мышцы кора, ударяйте мячом перед собой так сильно, как только можете.
  • Поймайте мяч и повторите.

Проход на коленях к груди.

  • Примите положение на коленях, спина прямая, ноги на ширине бедер, колени согнуты под углом 90 градусов.
  • Держите медицинский мяч обеими руками на уровне груди.
  • Не забывая задействовать ядро, со взрывом бросайте мяч прямо перед собой.
  • Поймайте мяч и повторите.

Боковой бросок с полуприседом.

  • У стены, повернувшись боком, встаньте в полуприсед, спина прямая, ноги на ширине бедер.
  • Одно колено должно быть согнуто под углом 90 градусов и поставлено на землю. Другую ногу следует расположить перед собой, согнув колено под углом 90 градусов.
  • Держите медицинский мяч обеими руками на уровне груди.
  • Продолжая тренировать мышцы пресса, слегка отведите туловище от стены, затем повернитесь и со взрывом бросьте мяч вбок о стену.
  • Как только мяч ударится о стенку, поймайте его и повторите. Обязательно поймайте мяч обеими руками. Выполните указанное количество повторений, затем поменяйтесь сторонами и повторите.

Боевые волны со скакалкой.

  • Встаньте, ноги на ширине бедер, и держите по концу скакалки в каждой руке.
  • Продолжая тренировать мышцы пресса, поднимите руки так, чтобы они были параллельны земле.
  • Отсюда быстро двигайте руками вверх и вниз, создавая волны в канате.
  • Продолжайте в течение указанного промежутка времени.

Плиометрические отжимания на коленях.

  • Встаньте на колени и положите руки на землю на расстоянии чуть шире ширины плеч.
  • Продолжая задействовать мышцы пресса, опускайте туловище, пока грудь почти не коснется земли, затем резко отжимайтесь, отрывая руки от земли.
  • Достигнув вершины отжимания, хлопните в ладоши, прежде чем опустить их обратно на землю.
  • Опустите тело обратно в исходное положение и повторите.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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