В Ростовской области отказались заселять в отель военных, возвращавшихся в зону СВО

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Российские военнослужащие, возвращавшиеся в зону проведения спецоперации после отпуска, не смогли заселиться в отель на территории Ростовской области.

Фото: Официальный сайт Минобороны РФ

Как сообщила волонтёр Анастасия, все бойцы находились в трезвом состоянии, а их одежда была чистой. По её словам, военные не планировали "гулять" в отеле. Они хотели выспаться и отдохнуть перед тем, как продолжить свой путь, передаёт Telegram-канал Don Mash.

Отмечается, что сотрудники отеля "Добрыня" не стали размещать военнослужащих в трёхместном номере.

По мнению хозяйки гостиницы, такие гости обычно нарушают порядок, курят и употребляют спиртные напитки.

Ранее стало известно, что бойцов СВО не приняли в ростовском медицинском госпитале.