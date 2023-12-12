В местный госпиталь в Ростове-на-Дону отказались принять группу раненых штурмовиков, прибывших из зоны СВО. Бойцы с серьёзными травмами находятся в городе, но их статус не определён. Мать одного из военнослужащих Светлана Матвеенкова поделилась деталями ситуации журналистам портала 161. ru.
11 декабря у раненых бойцов истекли отсрочки от службы. Благодаря усилиям Светланы, им удалось сделать обследование в филиале Ростовского военного медучреждения.
Четверо бойцов из подразделения "Шторм Z" прибыли в Ростов-на-Дону с различными тяжёлыми ранениями 4 декабря. Все они являются бывшими заключёнными. Военные не были приняты на лечение в ростовском госпитале, но в обследовании не отказали.
Матвеенкова опасается, что их могут признать дезертирами, но в данный момент воинская часть не выдвигает к ним каких-либо претензий и не вызывает раненых на передовую. Сын матери подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации 1 августа. За время службы он получил три контузии и осколочные ранения в икру и бедро.
Официального подтверждения приведенных данных пока нет.
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