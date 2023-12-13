В Москве на помощь замерзающему пожилому мужчине пришёл курьер. Пенсионер не мог добраться домой из-за сильного снегопада.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", курьер по имени Иван развозил заказы на окраине Москвы. Он заметил пожилого мужчину, который безуспешно пытался остановить попутную машину.
Иван предложил замерзающему пенсионеру помощь. Он напоил пожилого человека горячим кофе, довёз до дома и даже проводил до подъезда. Пенсионер признался, что в условиях снегопада не мог преодолеть сугробы, сильно замёрз и уже не надеялся добраться до дома.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области пенсионерка замёрзла насмерть в своём доме без отопления.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.