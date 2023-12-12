В Свердловской области нашли труп замёрзшей пенсионерки в окружении её собак и кошек.
Пожилая женщина не сумела пережить суровую зиму и замёрзла насмерть в своём доме. В жилище пенсионерки полгода назад отключили отопление, газ и воду.
Через некоторое время соседи заметили, что женщина не выходит из дома и забили тревогу.
Кроме тела пенсионерки в доме нашли 3 кошки и 6 истощённых собак. Питомцы пытались отогреть тело хозяйки. Некоторым животным нашли дом, остальным неравнодушные люди привозят еду.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области таксист спас замерзающую в лесу девочку.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.