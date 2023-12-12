В Свердловской области пенсионерка замёрзла насмерть в своём доме без отопления, газа и воды

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В Свердловской области нашли труп замёрзшей пенсионерки в окружении её собак и кошек.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Пожилая женщина не сумела пережить суровую зиму и замёрзла насмерть в своём доме. В жилище пенсионерки полгода назад отключили отопление, газ и воду.

Через некоторое время соседи заметили, что женщина не выходит из дома и забили тревогу.

Кроме тела пенсионерки в доме нашли 3 кошки и 6 истощённых собак. Питомцы пытались отогреть тело хозяйки. Некоторым животным нашли дом, остальным неравнодушные люди привозят еду.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области таксист спас замерзающую в лесу девочку.