В Свердловской области водитель такси нашёл в лесу замерзающую девочку

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Свердловской области таксист решил срезать путь через лес и спас лежавшего на снегу ребёнка.

Фото: "Yellow Taxi Cab in Motion" by Image Catalog is marked with CC0 1.0.

Водитель "Яндекс Такси" ехал на вызов по дороге рядом с лесом и увидел в темноте обездвиженного человека. Он спросил, не нужна ли помощь, а детский голос ответил, что не чувствует ног.

"Ну что делать: поднял, в машину запихнул, курткой обмотал", — цитирует слова тексиста Telegram-канал "Осторожно, новости".

Выяснилось, что девочка убежала из дома, чтобы отыскать сбежавшую собаку. Когда она искала пса, она потеряла ботинок и отморозила ноги.

Водитель такси отвёз ребёнка домой к матери. Девочке понадобилась помощь медиков.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области от переохлаждения погиб полуторагодовалый мальчик.