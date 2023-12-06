В Свердловской области от переохлаждения погиб полуторагодовалый мальчик

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трагедия произошла в неотапливаемой прихожей частного дома в деревне Катышка. По предварительным данным, ребенка обнаружили утром 6 декабря. Мальчик самостоятельно вышел из квартиры, после чего дверь захлопнулась. Мать ребенка и остальные дети (семья является многодетной) спали. Отец находился на вахте. Погибший был младшим ребёнком в семье.

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По информации, озвученной начальником пресс-службы ГУМВД РФ по Свердловской области Валерием Горелых, сейчас следователи проводят расследование и выясняют обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза. По данному инциденту инициирована проверка со стороны Свердловской прокуратуры, возбуждено уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности).

Похожий случай произошёл в городе Серове на севере Свердловской области. Pravda. ru писала о нём в ноябре. Двухлетняя девочка несколько часов пролежала в сугробе. Родители поручили присматривать за ней старшей сестре, а сами ушли на работу. Ребёнок также открыл дверь и вышел на мороз. Тёплой одежды на девочке не было. Отец, вернувшись на обед, нашёл младшую дочь в снегу у дома. Девочку привезли в больницу Краснотурьинска и подключили к аппарату искусственного дыхания. У неё диагностировано обморожение пальцев рук и ног.