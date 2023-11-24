В Свердловской области двухлетний ребёнок провёл несколько часов в сугробе

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Серове, расположенном на севере Свердловской области, двухлетняя девочка госпитализирована с симптомами переохлаждения после того, как несколько часов пролежала в сугробе.

Фото: https://www.patternpictures.com/

По информации Прокуратуры Свердловской области, родители оставили ребенка под присмотром старшей сестры и ушли на работу. Когда сестра спала, двухлетняя девочка самостоятельно открыла дверь и выбралась на улицу. Тёплой одежды на ребёнке не было. Отец, придя на обед, увидел младшую дочь в снегу у дома.

Девочку доставили в местную больницу с симптомами переохлаждения. В ближайшее время прокуратура даст юридическую оценку соблюдения требований законодательства о защите жизни и здоровья несовершеннолетних.