Соседи убитого экс-нардепа Украины Кивы: он утром прогуливался по посёлку

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Соседи убитого экс-нардепа Верховной рады Украины Ильи Кивы видели его в день смерти. По их словам, Кива, как и каждое утро, прогуливался по посёлку в Подмосковье.

Фото: Wikipedia by Sandlerdarina is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам соседей, Кива жил в гостинице, и был доброжелательным человеком.

"Товарищ мой с утра видел, ещё в 10 утра, здесь хорошая территория, прогуливались, они вместе, поздоровались с тем человеком…", — цитирует соседей РИА Новости.

О смерти экс-нардепа Верховной Рады стало известно вчера, 6 декабря. По данным СУ СК РФ по Московской области, Киву убили выстрелом в голову в деревне Супонево Одинцовского городского округа.

Из какого оружия выпустили пулю, пока неизвестно. Как и то, кто мог убить бывшего украинского депутата.