На территории Центрального федерального округа (ЦФО) в настоящий момент ведётся розыск того, кто застрелил бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Об этом рассказали корреспонденту ТАСС представители правоохранительных органов.
Розыск предполагаемого стрелка ведётся не только в Подмосковье, но и в прилегающих к нему регионах. Поиски ведутся с высокой интенсивностью, уточнил источник.
"<…> фактически по всему ЦФО", — отметили в ведомстве.
Ранее в СУ СК РФ по Московской области подтвердили, что найденный в парке подмосковного Одинцово убитый мужчины действительно является экс-депутатом Рады Кивой.
Случившееся с ним расследуется самыми опытными следователями и криминалистами.
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