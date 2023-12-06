Убитый в Подмосковье экс-депутат Верховной рады Илья Кива предупреждал, что его могут убить.
Кива предвидел свою смерть. В своём Telegram-канале бывший украинский политик, который перебрался в Россию после начала СВО, рассказывал о своей возможной смерти.
Он призывал не верить, если кто-то будет говорить, что он добровольно ушёл из жизни.
"Если меня найдут мёртвым, и скажут что это очередное самоубийство — не верьте, меня убили", — гласит текст давнего поста Кивы.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что убийство Кивы — операция СБУ.
* Внесён в список экстремистов и террористов, а также признан иноагентом в России.
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