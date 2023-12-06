Убитый экс-депутат Верховной рады Илья Кива оставил предупреждение о своей смерти

Убитый в Подмосковье экс-депутат Верховной рады Илья Кива предупреждал, что его могут убить.

Фото: Телеграм-канал Ильи Кивы

Кива предвидел свою смерть. В своём Telegram-канале бывший украинский политик, который перебрался в Россию после начала СВО, рассказывал о своей возможной смерти.

Он призывал не верить, если кто-то будет говорить, что он добровольно ушёл из жизни.

"Если меня найдут мёртвым, и скажут что это очередное самоубийство — не верьте, меня убили", — гласит текст давнего поста Кивы.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что убийство Кивы — операция СБУ.

* Внесён в список экстремистов и террористов, а также признан иноагентом в России.