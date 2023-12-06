На Украине убийство Кивы назвали спецоперацией СБУ

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Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье — дело рук СБУ.

Фото: Wikipedia by Sandlerdarina is licensed under CC BY-SA 4.0

"По информации от источников издания "Гордон", ликвидация коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы — спецоперация СБУ", — написал Гордон* в своём Telegram-канале.

Журналист заявил, что Киву "ликвидировали из стрелкового оружия".

Telegram-канал Mash ранее сообщал, что у Кивы нашли резаную рану на виске.

* Внесён в список экстремистов и террористов, а также признан иноагентом в России.