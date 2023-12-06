Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что убийство экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье — дело рук СБУ.
"По информации от источников издания "Гордон", ликвидация коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы — спецоперация СБУ", — написал Гордон* в своём Telegram-канале.
Журналист заявил, что Киву "ликвидировали из стрелкового оружия".
Telegram-канал Mash ранее сообщал, что у Кивы нашли резаную рану на виске.
* Внесён в список экстремистов и террористов, а также признан иноагентом в России.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.