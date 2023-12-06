Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли на территории парковой зоны отеля

Окровавленное тело Ильи Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в деревне Супонево.
По информации Mash, на правом виске была резаная рана, на левой части лица — гематома.
В январе 2022 года политик уехал из Украины, затем перебрался в Москву после начала СВО. Весной 2023 года он высказывал намерение запросить политическое убежище в России.
Ранее украинский суд вынес заочный приговор Киве по обвинению в госизмене, предписав ему 14 лет тюремного заключения.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.