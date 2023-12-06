Экс-депутат Рады Илья Кива был убит из огнестрельного оружия

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшего депутата Илью Киву убили выстрелом из огнестрельного оружия. Такую информацию обнародовали в СУ СК РФ по Московской области.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Как стало известно следователям, в деревне Супонево Одинцовского городского округа были слышны взрывы в парке коттеджного посёлка в вечернее время 9 декабря.

"<…> неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия", — сообщили представители ведомства в своём Telegram-канале.

Следователи считают, что Кива скончался от полученных ранений. Также представители СК РФ подтвердили, что убитый в Одинцово действительно является бывшим депутатом Рады Ильёй Кивой.

Фактом убийства Кивы занимаются самые опытные криминалисты и следователи, отметили в ведомстве. Сейчас эксперты восстанавливают картину случившегося.