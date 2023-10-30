В работе Telegram в России произошел сбой

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В работе Telegram в России произошел сбой. Об этом 30 октября сообщили пользователи на DownRadar - ресурсе, детектирующем сбои.

Многие пользователи заявили о неисправности приложения с трёх часов ночи по московскому времени. Согласно статистике DownRadar, большая часть уведомлений о сбое поступила из Краснодара и Ростова-на-Дону, Ижевска, Ставрополя, Волгограды, Москвы.

За ночь поступило 7,3 тыс. обращений по поводу сбоя. Многие пользователи отметили в комментариях, что мессенджер полностью не работает или не загружает видео, фото и сообщения.

В прошлый раз сбой Telegram произошел 21 августа. Роскомнадзор заявил, что у Telegram были проблемы в работе европейских центров обработки данных.