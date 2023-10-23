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Следователи проверят руководство школы под Хабаровском из-за видео с избиением детей

1:24
Происшествия

После появления видео с избиением третьеклассника в школе № 16 в хабаровском посёлке Заветы Ильича следователи проводят проверку на халатность в руководстве образовательного учреждения. Отец пострадавшего ребёнка уверяет, что не имеет претензий, а учеников заставляют молчать об инциденте.

Следователи проверят руководство школы под Хабаровском из-за видео с избиением детей
Фото: wikimedia.org

Кадры с избиениями появились в хабаровских сообществах в середине октября, на которых агрессор и жертва были одеты в кадетскую форму. Видеозапись быстро распространилась через родительские чаты, и информацию о происшедшем передали главе Советско-Гаванского района Андрею Черепанову.

Комиссия по делам несовершеннолетних пришла к выводу, что на видео дети играли в школьном классе, где один ученик представлял роль "папы", который ругает и бьёт "сына" за невыполненные уроки, а другой мальчик изображал "сына".

Следует отметить, что это не первый подобный случай в школе поселка Заветы Ильича. Недавно в Сети появился ещё один материал, снятый в декабре, на котором несколько старшеклассниц заставили четвероклассницу просить прощения на коленях. Жалобы на местную школу и её руководство в данном случае также были высказаны.

Сейчас в посёлке Заветы Ильича ожидают итогов проверки Следственного комитета.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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