Правоохранительные органы изъяли у браконьеров деликатес стоимостью около 17 миллионов рублей. В течение года были задержаны четыре банды, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ущерб природе в результате их действий составил более 160 миллионов рублей.
Все десять членов этих банд были осуждены и получили приговоры, причем продолжительность их тюремного заключения определялась их соответствующей ролью в преступной деятельности. По решению суда конфискованная икра была уничтожена.
Стоит отметить, что осетровая икра Алмас, полученная из иранской белуги (хусо), является одним из самых дорогих продуктов питания в мире, ее цена составляет 34 500 долларов за килограмм, сообщает transsibinfo.com.
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