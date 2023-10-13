Силовики в Хабаровском крае уничтожили более тонны чëрной икры

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Правоохранительные органы изъяли у браконьеров деликатес стоимостью около 17 миллионов рублей. В течение года были задержаны четыре банды, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ущерб природе в результате их действий составил более 160 миллионов рублей.

Фото: openverse

Все десять членов этих банд были осуждены и получили приговоры, причем продолжительность их тюремного заключения определялась их соответствующей ролью в преступной деятельности. По решению суда конфискованная икра была уничтожена.

Стоит отметить, что осетровая икра Алмас, полученная из иранской белуги (хусо), является одним из самых дорогих продуктов питания в мире, ее цена составляет 34 500 долларов за килограмм, сообщает transsibinfo.com.

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В Хабаровском крае задержали партию черной икры