В Екатеринбурге нашли женщину, которая написала мужу, что находится "в аду"

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге была найдена живой 38-летняя Анастасия Верёвкина, которая отправляла сообщения мужу, заявляя, что находится "в аду". Об этом сообщает Telegram-канал "КП-Екатеринбург".

Фото: Openverse

Источник, знакомый с происшествием, уточнил, что женщина находилась в Екатеринбурге, но избегала контакта с родственниками.

"Анастасия Верёвкина жива и здорова. Женщина все это время находилась в Екатеринбурге. Но не хотела общаться со своими родственниками", — сообщил источник со ссылкой на инсайдера.

Дополнительно он отметил, что Верёвкина жива и здорова.

В апреле 2023 года женщина уехала из Омска вместе с мужем Дмитрием, оставив дочь со своей матерью. Во время прогулки в парке между супругами произошел серьёзный конфликт, в результате чего муж оставил жену одинокой на скамейке. Когда он вернулся, женщины уже не было, и вскоре он получил от неё сообщение: "Я в аду! Помоги".

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