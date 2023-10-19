В Екатеринбурге исчезнувшая полгода назад женщина отправила мужу СМС со словами "я в аду"

1:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Женщина из Екатеринбурга, которая исчезла полгода назад, отправила своему мужу сообщение с утверждением, что она находится "в аду" и попросила о помощи. Об этом сообщила мать женщины Наталья. Её слова приводит KP.RU.

Фото: мвд.рф

Как утверждает мать женщины, её дочь, живущая в Екатеринбурге и вступившая во второй брак в 2022 году, отправила это сообщение мужу. У россиянки также есть дочь от первого брака — она живёт с отцом, мать периодически навещала её.

Муж женщины рассказал её матери, что в день пропажи супруги поссорились. Об исчезновении жены он сообщил спустя три месяца.

"Он [муж], видимо, подумал, что Настя могла уехать в Омск, а когда захотел помириться, позвонил мне. Я сразу же обратилась в полицию и к волонтёрам" — сказала мать пропавшей женщины.

В первые дни поисков Наталью проинформировали, что её дочь попала на камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге 26 июля. После этого она нигде не была замечена.

13 октября муж отправил сообщение супруге с просьбой рассказать, где она находится, и в ответ женщина внезапно ответила: "Я не могу говорить, я в аду". В переписке в мессенджере она просила о помощи и сообщила, что попытается позвонить на следующий день после 9 утра. Женщина попросила мужа забрать её, но не указала точное местоположение. Она также написала: "Если узнают, что я тебе или кому-то пишу, меня убьют уже завтра", и после этого перестала отвечать на сообщения.

Полиция Омска подтвердила обращение матери пропавшей женщины к правоохранителям с просьбой начать поиск дочери.

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