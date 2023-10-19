В Екатеринбурге нашли кладбище для живых людей

В Екатеринбурге обнаружены несколько десятков свежих могил, которые привлекли внимание людей, проживающих в посёлке Шабровского, расположенного рядом с железнодорожной станцией. Об этом сообщает издание E1.RU.

Фото: архив Правды.Ру

"Два дня назад никакого кладбища здесь не было", — поделился местный житель Руслан.

Другой житель предположил, что данные могилы предназначены для живых людей, которые хотят испытать себя, лёжа под землей. Администрация Чкаловского района утверждает, что эти захоронения являются ненастоящими и были вырыты на частной земле без ведома её собственника.

Корреспонденты E1. RU посетили место и обнаружили, что "могилы" были раскопаны, таблички с портретами людей лежали на поверхности вместе с обрезками вентиляционных труб. Молодые люди загружали вещи с "могил" в автомобиль и рассказали, что это декорации для YouTube-шоу. Участники данной программы должны были лежать в "капсульных отелях", то есть коробках с вентиляцией, и тот, кто выдержит дольше, получит приз.

Для антуража организаторы шоу решили изобразить, что участники "похоронены заживо".

"Я очень извиняюсь перед всеми, мы не рассчитали [реакцию людей] и доверились подписчику, который "разрешил" нам организовать здесь съёмки", — рассказал блогер.

Организаторы признали свою ошибку и извинились перед обществом за созданный страх. Шоу было перенесено на полгода, и полиция не приняла меры в отношении блогеров, так как они не нарушили закон и освободили занятую территорию по первому требованию.

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