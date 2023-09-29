Кадры с кладбища Моисеева довели Пугачёву до слёз

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При просмотре видео с открытия памятника артисту Борису Моисееву на Троекуровском кладбище 27 сентября певица Алла Пугачёва была глубоко тронута и даже расплакалась. Эту реакцию Примадонны описал директор артиста Сергей Горох.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Алла Борисовна всё получила: и видео, и фото. Она ответила двумя словами: "До слёз!" — сообщил Горох сайту Woman. ru.

Директор также подчеркнул, что Пугачёва была соавтором этого памятника, и они вместе согласовывали каждую деталь скульптуры. По его словам, ближе певицы у Моисеева никого не было до конца жизни. Родной брат артиста Марк Толкач не присутствовал на открытии памятника.