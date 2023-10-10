Жительница Волгограда потеряла 7 миллионов рублей из-за обмана мошенников

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

77-летняя жительница города Волжский в Волгоградской области столкнулась с мошенниками, которые обманули ее дважды, и в результате она потеряла 7 миллионов рублей. Эту информацию сообщает местная полиция.

Фото: openverse

Весь этот инцидент начался в феврале текущего года с хитрым обманом. Неизвестные звонили женщине и выдавали себя за сотрудников банка. Они утверждали, что обнаружили попытку оформления кредита на ее имя и настоятельно предложили ей срочно перевести деньги на "безопасный" счет, чтобы предотвратить их кражу со стороны преступника, сообщает novostivolgograda.ru.

Жительница Волжского поверила и перевела им 6,6 миллионов рублей на неизвестные счета. Вскоре правда вскрылась, женщина попала в ловушку мошенников, но даже тогда она не обратилась в полицию. Недавно же мошенники снова связались с ней и убедили ее оформить кредит на 550 тысяч рублей, затем потребовали передать им эту сумму. Только после этого женщина решила обратиться в полицию.

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