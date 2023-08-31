В ночь на 31 августа мужчина, который упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде, скончался. Эту информацию распространили представители ГУ МЧС России по региону.
Как напомнили свидетельства очевидцев, погибшему было 42 года. Очевидцы сами извлекли его тело из воды и передали полиции. Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области в этом случае не привлекались.
Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде произошла авария с участием иномарок Nissan и Infinity.
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