В Нижнем Новгороде погиб упавший с Канавинского моста мужчина

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на 31 августа мужчина, который упал с Канавинского моста в Нижнем Новгороде, скончался. Эту информацию распространили представители ГУ МЧС России по региону.

Фото: Openverse

Как напомнили свидетельства очевидцев, погибшему было 42 года. Очевидцы сами извлекли его тело из воды и передали полиции. Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области в этом случае не привлекались.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде произошла авария с участием иномарок Nissan и Infinity.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Скрытая от посторонних глаз опора Канавинского моста начала разрушаться