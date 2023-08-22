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В Нижнем Новгороде Nissan попал в ДТП с Infinity из-за плохого самочувствия водителя

0:52
Происшествия

51-летний мужчина, управляющий автомобилем Nissan Tiida, двигался по улице Генерала Ивлиева в Советском районе Нижнего Новгорода около 10 часов утра 22 августа. В районе дома № 12 его состояние ухудшилось, в результате чего он утратил контроль над автомобилем, и транспортное средство попало на встречную полосу, где столкнулось с автомобилем Infinity. Об этом инциденте сообщено в пресс-релизе отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД) Нижегородской области.

В результате столкновения оба автомобиля были отброшены в разные направления. Водитель, признанный виновным в происшествии, получил различные травмы и был доставлен в больницу имени Семашко для медицинской помощи.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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