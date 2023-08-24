Сотрудники психбольницы Екатеринбурга заподозрили санитарку в непреднамеренном убийстве пациента

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге сотрудники психиатрической больницы № 3 пожаловались на коллегу. Они утверждают, что санитарка их учреждения толкнула пациента. После этого он попал в реанимацию с серьёзной травмой и скончался, сообщает издание Е1.

Фото: "Скорая Медицинская Помощь, Москва - Ambulance, Moscow 44" by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0.

Уточняется, что мужчине было более 70 лет, личные данные его известны редакции портала.

По словам одного из сотрудников учреждения, всё произошло 22 июля во время завтрака. Санитарка толкнула беззащитного пациента, падение привело к перелому шейки бедра и рассечению одной брови.

После этого мужчину на длительное время привязали к кровати, хотя по закону, фиксация не должна была продолжаться более двух часов. От руководства больницы заведующая отделением произошедшее скрыла, чтобы избежать служебной проверки.

За такое грубое обращение с пациентом никто из сотрудников больницы не понёс наказание.

Ранее сбежавшего из машины скорой помощи жителя Нижнего Тагила нашли мёртвым.

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