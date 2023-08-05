Лада Дэнс попала в дорожную аварию. Певицу доставили в больницу с серьёзными травмами.
Как сообщает Telegram-канал Baza, автомобиль артистки, которая возвращалась с частного концерта, попал в аварию во время движения на Симферопольском шоссе в Москве.
В результате ДТП медики скорой помощи, прибывшие на место происшествия, госпитализировали Дэнс в больницу с сотрясением мозга и травмой позвоночника.
Ранее Лада Дэнс заверила, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов.
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