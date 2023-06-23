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Певица Лада Дэнс заявила, что никогда не обращалась к пластическим хирургам

0:51
Шоу-бизнес

Певица Лада Дэнс рассказала, что делает для сохранения молодости и поддержания физической формы.

Певица Лада Дэнс заявила, что никогда не обращалась к пластическим хирургам
Фото: mk.ru

Дэнс призналась, что после 45 лет она постоянно работает над собой. Певица отметила, что каждый день занимается спортом. Артистка увлекается танцами, бегает и крутится на пилоне.

Кроме того, певица заверила поклонников, что никогда не обращалась к пластическим хирургам.

"Всё своё. Глаза, скулы и нос. Может, когда-нибудь и решусь на радикальные меры, но буду тянуть до последнего", — заявила Дэнс в беседе с порталом Lady.mail.ru.

При этом Лада не скрывает, что тратит много денег на косметологические процедуры. В месяц певица оставляет в кабинетах косметологов около 100 тысяч рублей.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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