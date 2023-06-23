Телеведущая Екатерина Стриженова загрустила после свадьбы младшей дочери

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала подписчикам о смешанных чувствах после свадьбы младшей дочери.

Стриженова опубликовала в социальных сетях фото с недавнего торжества и отметила, что желает Александре только счастья. При этом телеведущая не стала лукавить и призналась, что немного грустит из-за того, что дочери уже выросли и теперь строят собственные семьи вдали от родителей.

Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых вышла замуж ещё в 2013 году. Её избранником стал финансист Пётр Грищенко. Женихом младшей дочери пары стал Антон Чуреков. До свадьбы молодожёны встречались около восьми лет. Они вместе учились в лицее и обучались в одном университете.

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Екатерина и Александр Стриженовы выдали замуж младшую дочь