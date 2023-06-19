Александр Стриженов заново учился ходить после восьмичасовой операции на позвоночнике

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что её муж перенёс серьёзную операцию на позвоночнике.

Фото: mk.ru

Стриженова решила поздравить медицинских работников с профессиональным праздником в своих социальных сетях. В своём посте в Telegram актриса упомянула нейрохирурга Дмитрия Дзукаева, который спас её мужа.

Оказывается, Александр Стриженов перенёс восьмичасовую операцию на позвоночнике. По словам Екатерины, после хирургического вмешательства супругу пришлось заново учиться ходить.

Однако теперь жизни 54-летнего Александра ничего не угрожает.

Стриженовы живут в браке уже 36 лет. Они считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе.

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