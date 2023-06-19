Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала, что её муж перенёс серьёзную операцию на позвоночнике.
Стриженова решила поздравить медицинских работников с профессиональным праздником в своих социальных сетях. В своём посте в Telegram актриса упомянула нейрохирурга Дмитрия Дзукаева, который спас её мужа.
Оказывается, Александр Стриженов перенёс восьмичасовую операцию на позвоночнике. По словам Екатерины, после хирургического вмешательства супругу пришлось заново учиться ходить.
Однако теперь жизни 54-летнего Александра ничего не угрожает.
Стриженовы живут в браке уже 36 лет. Они считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе.
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