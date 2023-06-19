Режиссёр Алексей Учитель выступил за выдвижение российских фильмов на "Оскар"

0:45 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр Алексей Учитель высказался об участии российских кинематографистов в премии "Оскар".

Фото: mybryansk.ru

По мнению Учителя, в 2023 году Россия обязана выдвинуть свой фильм на американскую премию. Режиссёр убеждён, что политика не должна влиять на искусство.

"Занимающиеся кино люди не должны страдать. Надо сотрудничать. Это помогает понимать друг друга и налаживать отношения", — цитирует Учителя ТАСС.

Алексей Ефимович считает, что Россия в этом году располагает картинами, которые могут побороться за главную награду.

В 2022 году президиум Киноакадемии России принял решение не участвовать в премии "Оскар".