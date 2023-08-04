СК: житель Тувы бросил новорождённого на пол, после чего младенец скончался

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителя Тувы обвиняют в убийстве новорождённого. По данным регионального Следкома, мужчина во время конфликта с сожительницей взял младенца на руки, а затем бросил его на пол.

Фото: https://sledcom.ru

При этом отмечается, что женщине удалось подхватить ребёнка и спасти его от падения. Однако мужчина вновь выхватил младенца из рук сожительницы и бросил вниз. Как пояснили следователи, на место ЧП оперативно приехали медики. Новорождённый был доставлен в больницу, но вскоре умер в отделении реанимации от полученных травм.

В пресс-службе СК РФ отметили, что жителю Тувы предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетнего.

Вскоре суд решит вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Что послужило причиной ссоры в паре, которая привела к трагедии, пока не уточняется. Следственная проверка продолжается.