В Сочи задержали мать младенца, умершего от истощения

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сочи задержана 33-летняя женщина. Её обвиняют в убийстве собственного ребёнка. Содеянное попадает под ч.1 ст.109 УК РФ.

"В настоящее время 33-летней матери младенца предъявлено обвинение в совершении данного преступления, и она задержана", — сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Обвиняемая вместе с сожителем проживала в съёмной квартире. Ребёнок родился 11 февраля 2023 года. Женщина не обращалась в медицинское учреждение, не дала врачам провести осмотры для диагностики. 8 марта состояние малыша ухудшилось: он отказывался от пищи. После обращения в больницу младенец скончался до его осмотра медиками, пишет newizv.ru.

"Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста", — сообщили в СКР.

Согласно данным СМИ, обвиняемой является Оксана Миронова, а отец ребёнка — известный блогер-сыроед Максим Лютый.

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