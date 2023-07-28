SHOT: на берегу Крыма обнаружены обломки китайского ударного беспилотника Mugin-5 Pro

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В крымском курортном поселке Штормовое на берегу обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил Telegram-канал SHOT.

Фото: autoparus.by

Авторы публикации уточняют, что по предварительным данным — это китайский ударный дрон Mugin-5 Pro.

"Крыло БПЛА обнаружили в районе посёлка Штормовое накануне во втором часу дня", — отмечается в сообщении.

Сейчас территория, на которой были найдены обломки, оцеплена специалистами, а сама находка уже изучена и отправлена на экспертизу.

Ранее стало известно, что специалист ФСБ выявили следы взрывчатых веществ на сухогрузе, следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону.

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