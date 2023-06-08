МК: египтяне объяснили, почему акула жёстоко расправилась с гражданином РФ в Хургаде

3:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В египетском курортном городе Хургада произошло страшное происшествие. 23-летний российский турист погиб в результате нападения акулы всего в 30 метрах от популярного пляжа.

Фото: pixabay.com

Представители консульства Российской Федерации подтвердили, что жертвой акулы стал гражданин России, но в соответствии с просьбой семьи дополнительную информацию о погибшем не разглашают.

Местные жители Хургады, помнящие аналогичные случаи прошлого года, высказывают свои теории об этом инциденте. Об этом сообщает "МК".

Житель Хургады Мухаммад заявил, что многие видели ту же самую акулу возле этого пляжа всего три дня назад. Туристы, как обычно, снимали её на видео и продолжали своё времяпрепровождение на пляже. Это не первый подобный случай. Почти год назад, всего в нескольких метрах от пляжа одного из престижных отелей Хургады, акула съела пожилую австрийскую женщину. Через сутки она вернулась и атаковала ещё одну австрийскую женщину.

Многие жители Хургады отмечают, что в настоящее время все пляжи закрыты, как это уже случалось в прошлом году. Пляжи закрывались на короткий срок, а затем снова открывались, и люди продолжали купаться.

Среди туристов возникли вопросы о безопасности на пляжах и действиях спасателей и отельеров. Русскоязычный гид рассказал, что работники туристической сферы могли не знать о наличии акулы или пренебрегли этой информацией. Если среди туристов не возникла паники, то и сотрудники туристической отрасли не стали беспокоиться. Кроме того, акулы-людоеды обычно появляются всего раз в год, обычно во время мусульманского праздника Курбан-Байрама.

Курбан-Байрам – это время, когда правоверные мусульмане приносят в жертву баранов. В связи с этим в мусульманские страны поставляется большое количество баранины, в том числе в виде живых барашков. В прошлом году недалеко от Шарма произошло происшествие с баржей, перевозившей живых овец, и акулы-хищницы поплыли на запах свежего мяса. По слухам, если акула однажды попробует мясо, то рыбная диета её больше не удовлетворяет. Однако власти Египта отрицали эти слухи и запрещали их распространять.

Помимо праздника, у акул сейчас брачный период и они ходят стаями в одном направлении. Однако у местных жителей есть ещё одна теория о том, почему акула подплыла так близко к берегу - война в Судане. По их мнению, трупы, которые сбрасывают в воду, в прибрежных районах в море, прикормили акул-людоедов.

Ихтиолог, специализирующийся на поведении акул, высказал своё мнение относительно недавнего инцидента с акулой в Хургаде. По его словам, в обычных условиях даже хищные акулы не приближаются к берегу и не охотятся на людей. Капля крови или небольшие раны не привлекают их внимания. Если акула-людоед подошла к берегу и напала на человека, это свидетельствует о том, что она была привлечена жаждой крови. Это указывает на серьёзное нарушение экологического баланса.

Он отметил, что ответственные ведомства должны следить за такими ситуациями и предупреждать туристическую индустрию. Например, в США и ЮАР проблема акул решается установкой стальных сеток, ограждающих зоны для купания.

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