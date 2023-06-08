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Отец молодого человека, которого утащила в Хургаде акула, рассказал о трагедии

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Происшествия

Отец погибшего в Хургаде россиянина Юрий Попов рассказал о произошедшей трагедии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отец молодого человека, которого утащила в Хургаде акула, рассказал о трагедии
Фото: pixabay.com

Молодой человек отдыхал вместе с отцом на египетском курорте, он стал жертвой акулы. Отец погибшего заявил, что к трагедии привели нелепые стечения обстоятельств.

Все произошло очень быстро, буквально за 20 секунд. Акула просто утащила молодого человека под воду.

Как отметил Попов, пляж, на котором они купались, всегда был безопасным, акул здесь раньше не замечали.

Напомним, инцидент произошел в районе Dream Beach в Хургаде. В МИД РФ призвали граждан соблюдать бдительность.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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