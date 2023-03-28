Житель Оренбургской области нашёл в овраге артиллерийские снаряды и рассказал о них полиции

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представители УМВД по Оренбургской области заявили, что в овраге на территории Сорочинска обнаружены предметы, напоминающие артиллерийские боеприпасы.

О возможных снарядах правоохранителям рассказал местный житель. Полицейские нашли предметы, которые похожи на боеприпасы калибра 25 миллиметров.

"Обнаружены пустые гильзы и болванки, наконечники подкалиберных снарядов", — отметили в УМВД по региону, передаёт 56orb.ru.

Ранее сообщалось, что житель Челябинской области принёс в свою квартиру артиллерийский боеприпас.

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