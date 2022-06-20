В Челябинской области мужчина принёс к себе в квартиру артиллерийский снаряд

Житель Челябинской области нашёл артиллерийский снаряд в поле и решил принести его к себе в квартиру. Об этом пишет kursdela.biz со ссылкой на специалистов Росгвардии.

Сотрудники экстренных служб во время обследования находки эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Вскоре они выяснили, что боеприпас не имеет взрывчатого вещества и полностью безопасен. Однако артиллерийский снаряд изъяли для дальнейшего исследования.

Росгвардейцы посоветовали мужчине впредь не трогать потенциально опасные боеприпасы.

По их словам, в таких случаях необходимо вызывать полицейских на место обнаружения подозрительных предметов.

Ранее сообщалось, что в период майских праздников жители Удмуртии нашли на своих садовых участках две боевые гранаты и миномётный снаряд. На место выезжала группа разминирования ОМОН Росгвардии. Специалисты оперативно обезвредили и уничтожили опасные находки.