Житель Челябинской области нашёл артиллерийский снаряд в поле и решил принести его к себе в квартиру. Об этом пишет kursdela.biz со ссылкой на специалистов Росгвардии.
Сотрудники экстренных служб во время обследования находки эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Вскоре они выяснили, что боеприпас не имеет взрывчатого вещества и полностью безопасен. Однако артиллерийский снаряд изъяли для дальнейшего исследования.
Росгвардейцы посоветовали мужчине впредь не трогать потенциально опасные боеприпасы.
По их словам, в таких случаях необходимо вызывать полицейских на место обнаружения подозрительных предметов.
Ранее сообщалось, что в период майских праздников жители Удмуртии нашли на своих садовых участках две боевые гранаты и миномётный снаряд. На место выезжала группа разминирования ОМОН Росгвардии. Специалисты оперативно обезвредили и уничтожили опасные находки.
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